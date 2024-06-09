В Луцке мужчина в отделении почты случайно взорвал гранату. Видео

В воскресенье, 9 июня, в одном из отделений "Новой почты" в Луцке раздался взрыв. Мужчина, пришедший получить посылку, случайно взорвал обучающую гранату.

Взрывную покупку он совершил через сеть Интернет, а при получении решил проверить содержимое коробки. Об этом сообщает издание "Варта1" со ссылкой на местные паблики.

"Сегодня, в воскресенье, 9 июня, на проспекте Соборности в Луцке раздался взрыв. Отмечается, что в отделении Новой почты взорвались пиротехнические имитационные гранаты, их заказал мужчина через интернет. Лучанин, получив посылку, решил осмотреть их на месте – в отделении Новой почты. Не соблюдая правил обращения с такими предметами, случайно выдернул чеку одной из обучающих гранат и она взорвалась", – говорится в сообщении.

Издание добавляет, что пострадавшему была оказана медицинская помощь и что угрозы его здоровью на данный момент нет.

Сотрудники отделения не пострадали.

Напомним, инциденты с гранатами часто происходят в Киеве. Так, 6 июня стало известно, что мужчина обнаружил в мусорном баке гранату: она лежала в картонном ящике.

А 1 июня сообщалось, что в столице женщина обнаружила гранату в подъезде дома.

Также 30 мая в Киеве мужчина нашел гранату в электрощитовой дома.