В Луцке мужчина украл мясо в супермаркете, прокурор требует для него 5 лет тюрьмы. Видео

Лучанин Игорь Зеленский может сесть в тюрьму на пять лет за воровство мяса из супермаркета. Продукт он украл, якобы чтобы накормить жену и троих детей.

Как рассказал волынский телеканал Аверс, мужчина ныне пребывает в СИЗО. Кусок мяса, которое он украл из супермаркета, стоил 600 гривен (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Журналисты пообщались с супругой задержанного и выяснили, что мужчина на момент кражи самостоятельно содержал семью, так как его жена находилась в декрете, кроме того, перенесла операцию на щитовидной железе. По словам женщины, в тот день, когда ее муж решился на кражу мяса, она пребывала в реанимации.

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Мужчину отправили в СИЗО, где он уже пребывает семь месяцев. Прокурор настаивает, чтобы того посадили на пять лет. Как выяснили медийщики, столь строгий приговор требуют из-за того, что Игорь Зеленский попался на воровстве не в первый раз. Ранее ему удавалось избежать тюрьмы получив условное наказание.

Кроме того, в этот раз мужчине инкриминируют грабеж. Он якобы убегал от охранников магазина и отказывался остановиться по требованию полиции.

Сам Игорь Зеленский рассказал, что был вынужден пойти на такой шаг, так как денег, которые он зарабатывал сторожем и грузчиком, едва хватало на лекарства супруге и маломальскую еду для младшего ребенка и двоих старших дочерей супруги от предыдущего брака.

Его жена обратилась за правовой помощью в общественную организацию, которая кроме юридического сопровождения, взялась помогать семье продуктами. Адвокаты Игоря Зеленского настаивают, что срок, который просит прокурор для обвиняемого, слишком высокий, учитывая сумму украденного.

Они же уточняют, что долг за мясо - давно погашен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице молодой парень похитил вазон с цветком, который был установлен перед входом в дом. Также в Киеве ограбили женщину в больнице. У нее украли деньги, которые она держала на операцию.