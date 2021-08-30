В Луганской области вспыхнул лесной пожар: первые подробности и фото

В понедельник, 30 августа, в лесу неподалеку села Пурдовка Северодонецкого района Луганской области занялся пожар. Лесничий немедленно сообщил в службу 101.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области. Масштабы территории, на которой горел хвойны лес, предусматривали привлечение почти всего личного состава спасателей, а также единицы техники из других ведомств.

"От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ - 2 техники и 15 сотрудников, от ДСНС 6 единиц пожарной техники 35 человек личного состава и штаб Главного управления", – указано в сообщении спасателей.

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Благодаря слаженной и оперативной работе, пожар удалось локализовать, спасатели продолжают тушение. Правоохранители будут расследовать причины возгорания лесных угодий.

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