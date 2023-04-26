В Лондоне британские и украинские следователи получили доказательства против преступной организации из Одессы. Фото

Во вторник, 25 апреля, специалисты Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доказательства деятельности преступной организации из Одессы. Вместе британцы и украинцы работали над этим делом в Лондоне.

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Об этом сообщило посольство Великобритании в Киеве в Facebook. Речь идет о группе преступников, разоблаченной еще осенью 2021 года.

Эти совместные действия Украины и Британии стали возможны благодаря Меморандуму о сотрудничестве в сфере обмена информацией для борьбы с организованной преступностью, который страны подписали в 2021 году.

"Великобритания с другими международными партнерами поддерживает развитие технического и кадрового потенциала НАБУ и других антикоррупционных институций в Украине с момента их создания", – сказано в сообщении.

Осенью 2021-го одесскую преступную организацию разоблачили детективы НАБУ и прокуроры САП. Эта группа занималась коррупционными схемами незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности Одессы.

Как сообщили в НАБУ, после разоблачения этой организации на ее месте возникла новая. Она взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни Одессы. Для достижения своих целей организаторы наладили процесс системного подкупа местных чиновников и депутатов.

5 декабря 2022 года НАБУ и САП задержали трех людей – двух организаторов этой группы и их доверенное лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший антикоррупционный суд избрал новую меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Ему назначили залог и обязали носить электронный браслет для контроля.

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