В лесу, где убили Гонгадзе, изнасиловали 16-летнюю девушку

В лесу Таращанского района Киевской области мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку, предварительно напоив ее водкой. Кроме самой девушки, злоумышленник взял с собой в лес трех детей до 10-ти лет и также спаивал водкой.

Об этом журналистам ТСН рассказали правоохранители ГУ Нацполиции Киевской области. Предварительно известно, что девушка знала подозреваемого и села к нему в машину без принуждения.

При этом в автомобиле сидел также друг злоумышленника, который по дороге в лес принял решение отказаться от совместной поездки. Он вышел из машины и пошел пешком. Тогда водитель заехал в Таращу, пригласив трех малолетних детей покататься с ним и 16-летней пассажиркой. Получив от мальчишек согласие, он отправился за водкой. Уже в лесу мужчина начал принуждать детей к распитию крепкого спиртного напитка.

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Обстоятельства самого факта изнасилования не разглашаются, но в полиции отмечают, что дети не присутствовали при совершении этого преступления. В свою очередь, сама пострадавшая отказывается от версии, что была ранее знакома с насильником и утверждает, что он с другом силой усадили ее в машину.

"Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все участники установлены и предоставляют показания по поводу своих версий и обстоятельств происшествия. Назначены соответствующие судебные экспертизы, а также принимаются меры, направленные на установление причин и условий, которые послужили поводом к сексуальному преступлению", – заключили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, что Таращанский лес получил мировую известность после того, как в 2000 году здесь был убит и обезглавлен журналист Георгий Гонгадзе. Спустя 20 лет это убийство остается крупнейшим преступлением в истории независимой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа на Винниччине 33-летний мужчина заманил к себе в дом 14-летнюю девочку и совершил с ней сексуальные действия. Известно, что злоумышленник – рецедивист, и уже отбывал наказание за особо тяжкое преступление.