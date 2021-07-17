В лагере на Прикарпатье отравились дети, их доставили в больницу: первые подробности

На Прикарпатье в селе Татар Ивано-Франковской области дети отравились неизвестным веществом. Происшествие случилось в загородном учреждении оздоровления и отдыха "Делюкс-Кидс-Карпаты".

Семь пострадавших в возрасте до 16 лет были госпитализированы в инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Предварительный диагноз пострадавших – острый гастроэнтерит. Врачи оценили состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести. Отмечается, что пострадавшие заехали в лагерь 14 июля.

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По данному факту проводится проверка. Для этого были отобраны на микробиологическое исследование шесть проб готовых блюд, проба питьевой воды, а также пищевого сырья, смывы на кишечную палочку и патфлору.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове 34 человека были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 12 детей. Уже на 18 июня их число выросло до 57 человек, из них 16 детей.