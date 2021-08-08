В Крыму за несколько дней нашли мертвыми двух крымских татар

В оккупированном Россией Крыму нашли мертвым Османа Аджиосманова, который пропал более месяца назад. За несколько дней до этого было обнаружено тело также пропавшего тело пропавшего 26 июля Айдера Джемалядинова.

Об этом пишет газета "Авдет" со ссылкой на поисковую группу. Первому крымскому татарину было 19 лет, второму – 23 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Издание подчеркивает, что мужчину, очень похожего на Аджиосманов, нашли повешенным в лесополосе. Проводится экспертиза, чтобы точно установить личность погибшего.

Парень пропал 2 июля в поселке Зуя Белогорского района. Он с трехлетнего возраста жил вместе с бабушкой. В день, когда Аджиосманов пропал, он помогал ей по хозяйству.

Также, за несколько дней до этого, в Симферопольском районе было обнаружено тело Айдера Джемалядинова. Отмечается, что полиция не нашла на его теле признаков насильственной смерти. Парень пропал еще 26 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что из Крыма в Ростов-на-Дону были вывезены более 50 крымских татар, задержанных на полуострове.