В Крыму вспыхнул пожар на мусорном полигоне: люди пожаловались на дымовую завесу. Видео

Во Евпатории во временном оккупированном РФ Крыму загорелся мусорный полигон. Из-за возгорания город оказался под дымовой завесой.

Как сообщает пропагандистское издание "Крым Информ", площадь пожара на полигоне предприятия "Экоград" достигла 1,8 тыс кв. м. Предварительная причина возгорания – поджог. Для ликвидации угрозы дальнейшего распространения огня местные "власти" организовали оперативный штаб.

Отмечается, что жители Евпатории жаловались на дым и гарь, что окутали город. Крымчане закрывали окна, чтобы не дышать горелым дымом. При этом на этой неделе температура воздуха в городе доходила до +28 градусов, а в ближайшие дни ожидается жара до +33.

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Состоянием на утро пятницы, 16 июля, местные спасатели сообщили, что открытого огня на полигоне нет, однако продолжается тление. На месте ЧП работали 17 человек и 11 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму после мощного ливня улицы превратились в реки, "тонули" авто.