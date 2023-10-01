В Крыму убили супругов из Днепропетровщины, которые негативно отзывались о России

В Ялте на территории временно оккупированного Крыма мужчина убил супружескую пару из Днепропетровщины за их проукраинскую позицию. Злоумышленник заявил, что мужчина и женщина настаивали, что Крым принадлежит Украине, а также плохо отзывались о России и руководстве страны.

Об этом сообщили российские СМИ. Предварительно, следствие установило, что мужчина работал по найму у убитых супругов.

Согласно данным камер видеонаблюдения, убийство произошло 29 сентября около 10 часов утра. Злоумышленник нанес украинцам удары деревянной битой, которую оставил на месте преступления.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму российский военный, недавно отмеченный государственной наградой, вместе с другом убили мужчину. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли жертве – Сергею Сухову – более 30 ножевых ранений. Но стражи порядка его выпустили. Поэтому жители Ялты устроили митинг возле сооружения так называемого "МВД". Они требуют наказать обоих убийц.

Видео дня

Следует отметить, что подозреваемый Гонтаренко – командир взвода алупкинской роты спецназа Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма. В августе он получил награду от так называемой местной администрации "за активную гражданскую позицию".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Севастополе женщина заявила в полицию на незнакомого мужчину, потому что подумала, что тот шпион. В частности, подозрительным для нее казалось то, что мужчина гулял с рыжей собакой и разговаривал на английском.