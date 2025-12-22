В Крыму силовики Путина расстреляли командира российского отряда 'Эспаньола': СМИ раскрыли подробности

В Севастополе российские силовики застрелили Станислава Орлова, командира расформированной 88-й отдельной диверсионно-разведывательной бригады РФ "Эспаньола", который еще с 2014 года участвовал в российской захватнической войне против Украины. Главаря российских террористов с позывным "Испанец" убили во время силовой операции на даче в садовом товариществе "Флотский".

Об этом рассказал один из российских Telegram-каналов. Известно, что к дому Орлова силовики прибыли 4 декабря и, по словам очевидцев, открыли огонь сразу по прибытии.

По данным Telegram-канала, силовики приехали задерживать Орлова в рамках расследования дела о незаконном обороте оружия. В 12:17 к его дому подъехали несколько автомобилей: черный внедорожник без номеров, УАЗ, легковой автомобиль и микроавтобус с военными номерами, после чего жители общества услышали выстрелы.

После анализа видеозаписей с камер наблюдения, выяснилось, что "скорая" забрала тело командира террористической группировки лишь спустя шесть часов. По словам очевидцев, главарь "Эспаньолы" погиб еще до приезда медиков.

После этого силовики провели обыски на территории всего садового общества и задержали завхоза Романа Дудникова, который ухаживал за животными и птицами на даче Орлова.

За несколько недель до этого по делу о торговле оружием в СИЗО отправили экс-командира морского подразделения "Эспаньолы" Руслана Казанцева с позывным "Алтай", а также Григория Гусева с позывным "Колдун". В "Эспаньоле" заявили, что причины смерти Орлова устанавливают следственные органы.

Что известно об "Испанце"

Орлов был известен, как представитель фанатской группировки ЦСКА Red Blue Warriors. С 2014 года он участвовал в российской захватнической войне против Украины. Также он взаимодействовал с "Союзом добровольцев Донбасса" – организацией, имеющей связи с окружением российских властей.

Террористическая бригада, которую он основал и возглавлял, была сформирована из футбольных фанатов. Группировку публично называли "добровольческой бригадой", однако фактически она представляла собой вооруженное формирование. По данным расследователей, финансирование подразделения обеспечивал руководитель службы безопасности РЖД Виктор Шендрик, которого связывают с бизнес-кругами, приближенными к Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник, 22 декабря, на юге Москвы прогремел взрыв. В воздух взлетело легковое авто, один человек получил серьезные ранения. Чуть позже было названо имя пострадавшего, им оказался российский генерал Фанил Сарваров, участвовавший в войнах в Чечне, Осетии, Сирии и Украине – преступник скончался в больнице.

