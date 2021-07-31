В Крыму разогнали фестиваль, проходивший на месте 'Казантипа': названа причина

Спортивно-музыкальный фестиваль Z.Fest, который проходил на территории временно оккупированной Поповки Сакского района в Крыму был внезапно закрыт по требованию правоохранительных органов. Такое решение силовые структуры оккупационных властей приняли после выявления случаев распространения и употребления наркотических веществ на территории фестиваля.

Об этом сообщило российское агентство РИА, ссылаясь на данные МВД. При этом указано, что фестиваль, запланированный на период с 30 июля по 8 августа, торжественно открылся после неоднократных жалоб и просьб местных жителей запретить мероприятие в связи с нарушением карантинных ограничений и громкой электронной музыкой.

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"Кроме нарушения санитарно-эпидемиологических правил, полицейские выявили факты незаконного сбыта наркотических средств и их потребления, распития алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство и другие", – заметили в ведомстве страны-оккупанта.

Таким образом Z.Fest был внепланово закрыт всего через день после своего открытия.

Отметим, что этой уже второй музыкальный фестиваль Z.Fest, который проходит с нарушениями и его преждевременно срывают сотрудники полиции. До 2013 года на этой же локации проходил всемирно известный фестиваль "Казантип", подобных инцидентов на рейве не возникало.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Севастополя, ликующая при захвате украинского полуострова "русским миром", спустя семь лет оказалась недовольна плохим отношением новой "власти" к коренным крымчанам.