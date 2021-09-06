В Крыму произошел обвал грунта на пляже, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Во временно оккупированном Крыму на пляже в Севастополе произошел обвал грунта. Землей засыпало двух человек, их срочно доставили в больницу.

ЧП произошло на диком пляже в Любимовке, сообщили местные спасатели. По предварительным данным, обвалилась двадцатитонная глыба. Тяжелые травмы получили мужчина и женщина. Им на месте оказали медпомощь и потом уже госпитализировали.

Видео дня

На сайте "правительства" города отмечено, что одному из пострадавших провели операцию. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сказал, что специалисты проводят принудительные обвалы потенциально опасных участков на официальных пляжах, но не везде это возможно. По его словам, до конца года разработают рекомендации, что будь делать с побережьем.

Отмечается, что на в оккупированном Севастополе есть 30 официальных пляжей, где официально разрешено купаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму нашли тело мужчины, которого с сыном унесло в море на матрасе.