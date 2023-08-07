В Крыму оккупант из Якутии изнасиловал девушку – СМИ

Во временно оккупированном Крыму российский захватчик изнасиловал 20-летнюю жительницу Симферополя. Пострадавшая обратилась в "полицию" и насильника задержали.

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Преступником оказался 30-летний оккупант из Якутии. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Насильник и 20-летняя девушка оказались в одной квартире вместе с компанией других людей. Оккупант вступил с девушкой в половой контакт против ее воли.

В результате спустя некоторое время насильника задержали. Он оказался родом из города Нерюнгри (Якутия). В 2011 году преступник проходил срочную службу, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину решил вернутся в армию.

Также известно, что оккупант женат и у него есть двое несовершеннолетних детей – 11-летний сын и 6-летняя дочь. Насильник дал признательные показания, после чего его передали сотрудникам "военной полиции".

Ране сообщалось, что с начала полномасштабной войны россияне изнасиловали не менее 13 украинских детей. Самой маленькой жертве оккупантов – всего 4 года. Указанные данные являются предварительными и настоящие масштабы трагедии откроются через годы.

Напомним, в одном из перехваченных разговоров оккупант рассказал, как его сослуживцы изнасиловали 15-летнюю девочку в одном из населенных пунктов Украины. Военное преступление было совершено в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, после деоккупации Изюма в Харьковской области было найдено тело изнасилованной девочки. Также полицейские обнаружили парня, которому российские оккупанты перед казнью отрезали половые органы.

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