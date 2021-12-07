В Крыму обнаружили мертвым главу местного офиса "Аэрофлота": появились подробности

Глава крымского представительства "Аэрофлота" Роберт Валеев найден мертвым. Следствие рассматривает версию о самоубийстве.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Тело Валеева нашли 5 декабря в рабочем офисе в Симферополе.

"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев – по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы", – сказали в "Аэрофлоте".

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По информации "КП-Крым", за несколько дней до смерти 56-летний Валеев попросил отключить в офисе все камеры видеонаблюдения. В воскресенье он собирался лететь в командировку в Москву на встречу со своим начальством. Но вместо того чтобы ехать в аэропорт, он закрылся в кабинете и попросил его не тревожить. Последний раз сотрудники компании видели начальника в 14:30.

Спустя два часа коллеги попытались достучаться в кабинет Валеева, но безуспешно. Тогда они выбили дверь и нашли бездыханное тело руководителя.

Мужчина оставил предсмертную записку в кармане куртки. В ней он попрощался с семьей, а также обвинил в своей смерти двух человек, которые хотели с его помощью разделить бюджет "Аэрофлота".

Следствие продолжается, правоохранители проверяют все версии летального исхода чиновника.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до судебного заседания по делу о многомиллионной схеме с "отжатием" столичной недвижимости в своей квартире был найден мертвым один из обвиняемых – бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергей Зинченко.

По версии полиции – это самоубийство, однако друзья и родственники убеждены, что Зинченко стал жертвой киллера.