В Крыму нашли тело мужчины, которого с сыном унесло в море на матрасе

В пгт Черноморское на территории временно оккупированного Крыма 24 августа нашли тело жителя Львова, который вместе с сыном исчез во время отдыха на острове Джарылгач, вблизи пгт. Лaзyрное Херсонской области. Мужчину и 8-летнего мальчика еще 19 августа отнесло на надувном матраце в море.

Ребенка без признаков жизни обнаружили ранее, еще в день трагедии, вблизи берега на oстрoве Джарылгач. Мальчик утонул. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала знакомая семьи.

Тревогу подняла жена погибшего мужчины, когда поняла, что он и ее сын пропали. Сперва женщина пыталась самостоятельно найти родных, но результатов это не принесло. На место инцидента приехали спасатели и полицейские.

Известно, что погибший мальчик учился во втором классе. Всего в семье было трое детей: 8-летний Матвей и двое девочек.

Более подробный материал нашего издания о трагедии, которая произошла на oстрoве Джарылгач, будет опубликован вскоре.

Напомним, по состоянию на июль с начала 2021 года на водных объектах Украины погибли 789 граждан, из которых 89 – несовершеннолетние. Чаще всего гибнут мужчины. Какая причина смертей на воде встречается наиболее часто – читайте по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: