В Крыму экстренно сел пассажирский Boeing: подробности

В оккупированном Россией Крыму совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing. На его борту находилось 165 человек.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы. Борт в 17:02 благополучно приземлился в Симферополе.

Отмечается, что у самолета были проблемы с двигателем – в одном из них в полете возникла вибрация.

"Известия" уточняют, что самолет следовал из Якутии (Россия).

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Напомним, что в июле 2020 года в аэропорту Симферополя также совершил экстренную посадку Boeing 747. На борту, который выполнял рейс из Екатеринбурга, находилось тогда 200 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у побережья Гонолулу в США пришлось срочно посадить грузовой Boeing 737. У самолета тогда возникла неисправность двигателя, пилоты попытались вернуться обратно, но не смогли. В итоге борт пришлось посадить на воду.