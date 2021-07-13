В Крыму град размером с вишню засыпал пляжи: люди "спасались" под полотенцами. Видео

На некоторых курортах оккупированного Россией украинского Крыма в понедельник, 12 июля, выпал крупный град. Непогода накрыла, в частности, южную часть полуострова – Севастополь и Балаклаву.

Соответствующие видео сняли очевидцы, которые в момент "ливня" из града находились на пляжах. Telegram-канал "RT на русском" пишет, что в Балаклаве кусочки льда достигали размера вишни (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как видно на обнародованных кадрах, люди пытались спастись от ударов, используя полотенца, зонтики и другие подручные предметы. Отдыхающие в спешке бросали свои места на пляже и искали, где спрятаться. Многие собрались под навесами, а взрослые пытались прикрыть детей.

Видео дня

На другом видео, которым поделился в Telegram украинский военный Анатолий Штефан, видно, что пляж в Севастополе почти полностью засыпало. Из-за града он выглядел так, как будто покрыт снегом.

За несколько часов до непогоды в Крыму объявляли штормовое предупреждение. Синоптики ожидали, что на временно оккупированном полуострове пройдут ливни, грозы и шквалистый ветер. Сохранялась высокая вероятность подтоплений.

О потенциально опасной погоде также заявили и в прогнозе на вторник, 13 июля. Шквалы ветра будут достигать 20-25 м/с, сообщили в подконтрольном оккупантам МЧС.

В свою очередь заместитель начальника так называемого Гидрометцентра "республики" – главный синоптик Вероника Шенгелай также предупреждала: 12-13 июля в Крыму пройдут сильные ливни и крупный град. Местами прогремят грозы, передают "Вести Крым".

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4-5 июля в Крыму снова прошли сильные дожди. Из-за этого из берегов вышли три местные реки – Бага, Бельбек и Коккозка, затопило несколько населенных пунктов, а также погиб один человек. В Бахчисарайском районе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня.