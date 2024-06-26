В Кривом Роге в ДТП с такси пострадали двое детей: появились детали. Фото

В Кривом Роге в среду, 26 июня, произошло ДТП с участием такси и "Газели". В результате аварии пострадали по меньшей мере четыре человека, которые ехали в авто такси, в том числе двое детей 5 и 12 лет.

Видео дня

Местные СМИ опубликовали фото и видео с ДТП. Как сообщает издание "Свои", авария произошла в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

"Газель" и машина такси Uklon столкнулись по Дунайской улице.

Предварительно обе машины ехали по дороге в попутном направлении. "Газель" пыталась повернуть налево, но таксист решил обогнать ее.

По словам очевидцев, скорость движения была большой.

От удара автомобиль такси опрокинуло на обочину, а в "Газеле" отказали тормоза.

Остановил транспорт отбойник.

У водителя "Газели" – ушиб головы, однако от госпитализации он отказался.

В такси травмировались мальчики 5 и 12 лет, а также их мать. Ее госпитализировали с ранами лица. Детских автокресел в такси не было видно, сообщает "Свои".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 июня в Белой Церкви на Киевщине произошло ДТП с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать людей из обеих машин, на место вызывали спасателей.

Напомним также, на Киевщине будут судить водителя за ДТП с тремя пострадавшими, в том числе несовершеннолетним. В момент аварии мужчина вел авто в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!