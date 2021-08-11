В Кривом Роге супруги-пенсионеры одновременно покончили с собой: подробности трагедии

На Днепропетровщине супруги-пенсионеры практически одновременно выбросились с четвертого этажа собственной квартиры. Они оставили прощальную записку, в которой просили никого не винить в их смерти.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Рано утром 8 августа в Кривом Роге жильцы дома по улице Неделина были потрясены случившимся. С разницей буквально в несколько минут из окон квартиры на четвертом этаже выбросились супруги-пенсионеры.

83-летняя Светлана Ивановна Ю. упала во двор, а ее 84-летний супруг Иван Ю. – позади дома. Оба скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

Некоторые соседи сообщали, что причиной суицидов могли стать проблемы с сыном и банковские долги. Но на самом деле это не так. Как выяснилось, Светлана Ивановна уже несколько лет была неизлечимо больна, а в последнее время болезнь стала невыносимой.

Знакомая Светланы Ивановны рассказала OBOZREVATEL, что женщина ранее работала в местной больнице врачом-гинекологом.

"Она ушла года два назад. Все это время она работала, вела прием пациентов. Светлана Ивановна была женщиной с характером, с таким стержнем внутри. Пациентки ее очень уважали, и даже побаивались. Она умела сразу же навести порядок на приеме, как врач была строгой, но справедливой", – вспоминает знакомая.

Ее супруг Иван с 1974 года работал в школе №102, преподавал русский язык и литературу. Его тоже запомнили как человека очень твердого, справедливого.

Однако несколько лет назад у Светланы Ивановны обнаружили онкологическое заболевание. Она прошла курс лечения, сильно похудела, но вроде бы болезнь отступила. Женщина еще продолжала работать.

Но позже ей опять стало плохо. Один из соседей семьи в соцсетях написал, что Светлана Ивановна очень страдала от болей, даже сильно кричала. А за пару дней до самоубийства якобы звонила соседке и прощалась с ней.

"Вероятно, уйти из жизни было их совместным и осознанным решением. Говорят, что в записке они оставили номер телефона невестки. Думаю, на такое решиться могли только люди с сильными характерами. Очень жаль", – рассказывает знакомая.

Супругов похоронили 10 августа. Полиция открыла криминальное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с пометкой самоубийство.