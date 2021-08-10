В Кривом Роге супруги-пенсионеры выбросились из окна: названы возможные причины. Видео

В Кривом Роге, ранним утром, 9 августа, супруги-пенсионеры выбросились из окон своей квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома. При этом пожилые люди оставили предсмертную записку, попросив в ней никого не винить в их смерти.

Как рассказали в сюжете ТСН, 83-летняя женщина прыгнула первой из окна кухни, а ее 84-летний супруг через несколько минут из окна спальни. Соседи погибших отозвались о погибших, как о хороших людях, которые никогда не конфликтовали и всегда были добрыми по отношению к другим (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Покончивший жизнь самоубийством мужчина ранее преподавал в местной школе русский язык и литературу. Его жена ранее работала в больнице акушером-гинекологом. об обоих хорошо говорили на работе. Единственное, что омрачало жизнь супругов, по версии соседей – сын, который злоупотреблял алкоголем.

Видео дня

В полиции журналистам рассказали, что проверяют несколько версий самоубийства. По одной из них у одного из супругов обнаружили онкологию с плохим прогнозом. также, в полиции не подтверждают но и не опровергают информацию, что у супругов якобы были долги перед банком.

Тела пожилых людей направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство по 1-й части 115-й статьи УК Украины (самоубийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из больниц Днепра покончил жизнь самоубийством пациент с диагнозом туберкулез.