В Кривом Роге скорая с тяжелобольной пациенткой попала в смертельное ДТП: водитель легковушки не услышал сирену. Фото и видео

Днем 31 января в Кривом Роге Днепропетровской области внедорожник Mitsubishi совершил столкновение со скорой помощью, которая срочно госпитализировала пациентку в тяжелом состоянии. Медицинская карета ехала на красный свет, используя мигалку, однако водитель пикапа не услышал сирены.

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Кадры с места инцидента опубликовали местные Telegram-каналы. Очевидцы рассказали, что пожилая пациентка погибла на месте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Водитель и санитар скорой помощи получили серьезные травмы, они были доставлены в больницу. На место прибыли сотрудники Нацполиции, составив протокол и возбудив уголовное производство.

Как сообщалось OBOZREVATEL, 29 января в Хмельницкой области в ДТП оборвалась жизнь пограничников Нели и Александра Доценко, которые были супружеской парой и служили в одном отряде. Перед оккупацией они успели эвакуировать из Бердянска единственного ребенка, а в аварию попали в день, когда ехали с фронта его проведать.

В тот же роковой день 29 января на трассе Одесса-Николаев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Tucson и грузовики DAF. За рулем кроссовера находился сотрудник полиции.

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