В Кривом Роге разоблачили наркокартель: подозревают в связях с Россией

В Кривом Роге стражи порядка "накрыли" масштабный наркокартель – банду "двадцатовских", члены которой занимались продажей запрещенных веществ, рейдерством и другими темными делами, их также подозревают в связях с Россией. Банда десятилетиями терроризировала город, против нее была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой задержали 48 наркоторговцев.

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Об этом пишет издание "Стопкор", журналисты которого провели расследование структуры наркобизнеса в Кривом Роге.

"Двадцатовским", по словам местных, подчинялась остальная группировка в городе. И в конце февраля 2023 года банда попала под прицел правоохранителей.

"Полицейские провели масштабную спецоперацию по ликвидации деятельности наркокартеля, члены которого снабжали наркотиками почти всю Украину. Задержали 38 участников преступного сообщества, в том числе лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков", - сообщили в Нацполиции.

На втором этапе сделки задержали еще 10 участников группировки. Отмечается, что на сбыте наркотиков организаторы ежемесячно зарабатывали более 2 млн. грн.

По данным СМИ, банду "двадцатовских" возглавлял Александр Ожиганов, известный под прозвищем "Семен".

"Это он распилил заводы на металл вместе с бывшим УВБ-эшником и обокрал государство на сотни миллионов гривен. Это он вместе с заказчиком поджога машины депутату Клищенко незаконно производит низкопробное топливо в городе президента. Ну и широкая, метамфетамин, марихуана, открытая наркоторговля с рук под окнами домов, поджоги, стрельба, нападение на таксиста, вооруженные разборки… Из всех бандитов-выходцев "двадцатовских" Семен единственный, кто не отсидел ни одного дня в тюрьме", - говорится в материале "Стопкору".

Редакция "СтопКора" направила запросы всем правоохранительным органам, и действительно подтвердилось: ни по какому уголовному производству "Семен" до сих пор не проходил.

Журналисты отмечают, что "родной брат Александра Ожиганова – Андрей Ожиганов – с самого начала вторжения России начал сотрудничать с оккупантами, чтобы иметь пропуск для проезда в оккупированный Крым с целью ввоза и сбыта подакцизных товаров".

"Как нам удалось установить, для переговоров у Ожиганова есть не только дом, но и собственный ресторан в центре Кривого Рога", – отметил журналист.

Также стало известно, что Ожиганов пересекал границу с Венгрией, поскольку через несколько дней после начала вторжения получил в военкомате "белый билет". Законность получения документов проверяют правоохранительные органы.

Журналисты пообщались с мэром Кривого Рога Александром Вилкулом по наркотрафику.

"К началу войны уровень преступности уменьшился, первые два месяца было всем очень страшно. К сожалению, сейчас он возвращается на тот уровень, который всегда был. Но я считаю, что этот вопрос лучше задать правоохранителям, это их зона ответственности", – отметил мэр. .

Всем задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Относительно главного фигуранта Александра Ожиганова было самое сложное: он трижды якобы потерял сознание во время судебного заседания, однако суд все же отправил его за решетку, хотя и временно – до полноценного рассмотрения дела.

Ранее правоохранители также разоблачили две преступные организации, входившие в банду "двадцатовских". По данным следствия, руководили ими два брата: один отвечал за схему завладения средствами граждан, а другой – за сбыт наркотиков на территории Кривого Рога.