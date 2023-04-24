В Кривом Роге произошло масштабное ДТП с участием 5 авто: пострадала беременная женщина. Фото

В Долгинцевском районе Кривого Рога 24 апреля столкнулись пять автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека, среди которых беременная.

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По данным СМИ, у пострадавшей женщины угроза выкидыша, пишет Telegram-канал "Днепр оперативный". Пресс-служба Криворожского районного управления полиции подтвердила факт аварии и то, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Известно, что автомобили столкнулись на объездной дороге неподалеку от заправки. После инцидента движение на этом участке было временно затруднено.

Предварительно, пострадали мужчина 20 лет, водитель Volkswagen Passat и женщина 32 лет. Одни источники пишут, что потерпевшая женщина была за рулем Lanos, другие – что она ехала на пассажирском сидении.

"Днепр оперативный" передает, что водитель белого Volkswagen CC якобы решил обогнать транспортные средства, выехал на встречку и спровоцировал столкновение еще четырех машин: Skoda, Volkswagen Passat, Renault и Lanos.

Местный портал 0564.ua пишет, что парню, который управлял Volkswagen CC, 20 лет. Он якобы столкнулся с черным Volkswagen Passat. Последний вылетел в Skoda, а Volkswagen CC ударился о еще одну машину – Lanos. Один из обломков от авто повредил проезжающий рядом Renault.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 апреля на дороге сообщением Виноградовка – Болград возле села Кирнички Одесской области пьяный подросток устроил аварию, протаранив запаркованный на обочине грузовик DAF. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир легковушки, еще один пассажир попал в больницу.

– 19 апреля на Одесщине на трассе Одесса – Рени недалеко от границы с Молдовой произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя грузовиками. Травмы получили три человека, в том числе маленький ребенок.

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