В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 5-летнего мальчика и его родителей привалило стеной. Фото, видео и подробности

В Кривом Роге около трех ночи 11 апреля из-за утечки бытового газа произошел взрыв в девятиэтажке, вследствие произошло разрушение конструкций в одном из подъездов с 3-го по 5-й этажи. Пострадали семь человек, еще один остается под завалами.

Утром спасатели продолжают ликвидацию последствий, сообщили в ГСЧС по состоянию на 08:17. Взрыв произошел в доме на улице 21-й бригады Национальной Гвардии Долгинцевского района.

При взрыве 5-летнего мальчика и его родителей привалило бетонными плитами.

Виктор рассказал журналистам, что в одиночку погасил пожар в квартире и отбросил кусок стены, чтобы достать из-под завалов сына. Малыш сейчас в безопасности, у бабушки. Жена Виктора – в больнице, сам мужчина вернулся на место происшествия. Говорит, в квартиру пока не пускают.

Как сообщили в ГСЧС, прибывшие на место вызова спасатели установили, что в одной из квартир, вероятно, произошел взрыв бытового газа, в результате которого возник пожар на площади 120 кв. метров. Чрезвычайщики его ликвидировали.

Разрушена одна квартира на 4-м этаже, повреждена лестничная клетка с 3-го по 6-й этаж, балконные блоки и межкомнатные перекрытия. Сотрудники Службы спасения спасли четырех человек, психологи ГСЧС оказали помощь 23 пострадавшим.

Травмы получили семь человек, трое госпитализированы.

Привлечены 48 спасателей и десять единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В соседней школе функционирует пункт несокрушимости, там в настоящее время находится более 30 человек, сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви на Киевщине второклассник спас себя при взрыве в пятиэтажке. Находясь дома один, в заблокированной квартире, он мокрыми полотенцами закрыл щели в одной из комнат, чтобы туда не шел дым, и, одетый в теплые вещи, дождался спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!