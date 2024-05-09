В Кривом Роге парень застрял на дереве, пытаясь спасти кота: на место вызвали спасателей. Видео

В Покровском районе Кривого Рога на Днепропетровщине 8 мая сотрудники ГСЧС сняли с дерева парня. Он вскарабкался туда, чтобы спасти кота, но сам тоже попал в "ловушку".

В Криворожском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщили, что инцидент произошел на проспекте Победы. 18-летний Назар сам залез на дерево, потому что хотел снять с веток котика. Но пушистый вскарабкался еще выше. Житель Кривого Рога не смог ни забрать животное, ни спуститься вниз.

Спасатели 17-й государственной пожарно-спасательной части выехали на вызов. С помощью трехколенной лестницы парень безопасно слез с дерева. Он не пострадал.

Достать кота не удалось, потому что не было такой технической возможности, заявили в ГСЧС.

Всего на месте происшествия работало шестеро сотрудников экстренной службы.

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