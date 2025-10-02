В Кривом Роге мужчина ранил двух работников ТЦК: один из пострадавших в тяжелом состоянии

Сегодня утром, 2 октября, в Кривом Роге произошел инцидент во время проверки документов работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Гражданин, которого остановили для проверки, неожиданно достал нож и ранил двух военных, после чего скрылся.

Видео дня

Пострадавших оперативно доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного ТЦК и СП, а также в полиции.

Происшествие случилось на одной из улиц Покровского района города. Установлено, что во время общения между мужчиной и военными возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал из кармана нож и нанес удары 53-летнему и 36-летнему военнослужащим.

По факту нападения правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 121 УКУ ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") и ч. 1 ст. 125 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Личность вероятного нападающего установлена, сейчас с ним проводятся следственные действия. Полиция продолжает расследование.

Напомним, вечером в субботу, 27 сентября, в Тернополе мужчина сбил на авто двух военнослужащих. Они пытались проверить у него военно-учетные документы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях группа неизвестных напала на Калушский РТЦК в Ивано-Франковской области. Во время инцидента трое военнообязанных, которые находились на территории учреждения, сбежали. Продолжается установление всех причастных к организации и осуществлению нападения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!