В Кривом Роге мужчина похитил экс-супругу, чтобы помириться: угрожал пистолетом и вывез за город

В Кривом Роге мужчина похитил бывшую жену. Таким образом он хотел ее вернуть.

Об этом сообщается в Facebook патрульной полиции Кривого Рога. 36-летний местный житель, угрожая пистолетом, силой посадил женщину в автомобиль Skoda и повез за город (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Экс-жене удалось позвонить по телефону на линию 102 и сообщить о своем похищении. Правоохранители обнаружили заявительницу вблизи поселка Радушное Криворожского района.

Женщина рассказала, что мужчина оставил ее на трассе, пистолет закопал в землю неподалеку и уехал. Полицейские обнаружили оружие, а вскоре вернулся и сам злоумышленник.

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Он был задержан и передан следователям райуправления полиции. В настоящее время готовится выдвижение обвинений подозреваемому.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Красноярске мужчина также похитил бывшую гражданскую жену, чтобы возобновить с ней прежние отношения.

Во Львове пытаются оправдать мужчину, который для того, чтобы наказать жену за огласку фактов домашнего насилия, похитил их общих детей.