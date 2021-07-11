В Кривом Роге больница отказалась принять подростка в критическом состоянии после ДТП: детали скандала

В Кривом Роге Днепропетровской области в городской больнице №2 ("тысячка") отказались помочь подростку, который получил травмы в результате ДТП. 17-летнего парня на велосипеде сбила маршрутка, работники скорой оценили его состояние как тяжелое и госпитализировали в ближайшее медучреждение, однако там заявили, что у больницы нет пакета услуг для оказания помощи детям.

Авария произошла 24 июня 2021 года в 200 метрах от 2-й больницы, пишет ТСН. У пострадавшего диагностировали перелом ребер, которые пробили легкие, и черепно-мозговую травму, однако после отказа коллег в помощи медикам скорой пришлось везти подростка в учреждение на другом конце города. По дороге карета останавливалась, врачи проводили реанимацию.

В Минздраве подтвердили, что в скорой поступили правильно, ведь, согласно Закону Украины "Об экстренной медицинской помощи", пациента нужно доставить в ближайшую больницу, если бригада не может самостоятельно оказать ему помощь. Там больному обязаны экстренно помочь вне зависимости от формы собственности и подчинения медучреждения.

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"В этой больнице есть пакет услуг медицинской помощи взрослым и детям без хирургических вмешательств и с хирургическими вмешательствами. Даже если бы у медучреждения этого пакета не было, медики не имели права отказать ребенку в оказании экстренной медицинской помощи", – сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины.

В местном управлении здравоохранения в связи с резонансом объявили о проведении служебной проверки. После этого глава департамента Константин Мурашко заявил, что подростка якобы не привозили во 2-ю больницу, а сразу госпитализировали в 8-ю, после чего перевели на лечение в Днепр.

В Криворожской станции скорой помощи также провели расследование и утверждают, что подросток все же был доставлен в приемное отделение "тысячки". Глава станции Анатолий Биевский отметил, что он лично общался с врачом, который госпитализировал парня.

В полиции со свой стороны также начали проверку инцидента. Правоохранители разыскивают свидетелей ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Состояние сбитого подростка сейчас удовлетворительное, он уже встает с кровати и пробует ходить по палате.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля на Новоирпинской трассе в Киеве произошло ДТП, в котором две легковушки столкнулись лоб в лоб. Одна из них перевернулась на крышу. В результате аварии пострадали дети.