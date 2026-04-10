В Кривом Роге 16-летний подросток взламывал почтоматы и похитил посылок на 500 тысяч гривен

В Кривом Роге Днепропетровской области несовершеннолетний "хакнул" почтоматы, создав собственное приложение службы доставки, чтобы открывать ячейки без оплаты. Таким образом он похитил чужих посылок на почти 500 тысяч гривен.

Подозреваемому в преступлении всего 16 лет. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ГУ НП Днепропетровщины.

Как подросток обворовывал жителей города

Фигурант, имея базовые знания программирования, осуществлял несанкционированное вмешательство в работу почтоматов.

"Он детально изучил алгоритм официального приложения службы доставки, который обеспечивает получение посылок. Впоследствии создал программу, позволявшую обойти стандартный процесс оплаты.

Кроме того, разработал приложение, внешне похожее на официальное, предназначенное для незаконного доступа к автоматизированным системам. В результате посылки в приложении отображались как оплаченные и выдавались из почтоматов без фактической оплаты", – объяснили в Национальной полиции.

Подросток, используя собственноручно созданные программы, совершил серию взломов почтоматов. Сумма украденного – почти 500 тысяч (правоохранители не уточнили количества посылок, "пропавших" в почтоматах из-за несовершеннолетнего хакера).

Личность подозреваемого установлена. 27 марта следователи объявили парню подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 и 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей);

ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой);

ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на уголовное правонарушение).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, под предлогом продажи электроинструментов вынес из квартиры пенсионера деньги, документы и банковские карты.

– Из Германии в Украину экстрадировали жителя Киева. Злоумышленник занял у знакомого 500 тысяч долларов якобы для приобретения товара за рубежом, а затем сбежал.

