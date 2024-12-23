В Краснодарском крае после разлива мазута в Черном море обнаружили мертвых дельфинов. Фото и видео

В Краснодарском крае РФ на берегу Черного моря обнаружили мертвых дельфинов. Под Новороссийском заметили сразу восемь тел азовок и одно – в станице Благовещенской.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал. Вероятно, это произошло в результате столкновения двух российских танкеров в Керченском проливе 15 декабря.

"Волонтеры считают, что дельфины отравились парами мазута или получили травмы во время шторма. Однако на берегу заметили и старые трупы – троих обнаружили на Бугазской косе, в Сукко и в Варваровке, а в Кабардинке – одно тело без мазута", – говорится в сообщении.

В российском научно-экологическом центре спасения дельфинов отметили, что массовый выброс дельфинов на прибрежную территорию Краснодарского края – редкое явление, и поэтому ситуация вызывает беспокойство.

Напомним, утром 15 декабря два российских танкера с мазутом почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море раскололо пополам суда "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел вблизи Керченского пролива, в нескольких километрах от берега.

Первым пострадал танкер "Волгонефть-212", который перевозил около 4,3 тысячи тонн мазута и на котором находилось 13 членов экипажа. Через час начал тонуть и танкер "Волгонефть-239", на его борту находились 14 российских моряков.

Как сообщал OBOZ.UA, нефтепродукты вынесло на берег в Краснодарском крае. Местные жители находят на берегу птиц, загрязненных в мазуте. Его вынесло на берег на несколько десятков километров – от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.

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