В Краматорске при взрыве в комнате погиб ребенок, еще трое пострадали: все обстоятельства трагедии

В пятницу, 13 июня, в Донецкой области произошла трагедия. В Краматорске во время взрыва неизвестного предмета в комнате погиб подросток. Еще трое несовершеннолетних пострадали.

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Об этом сообщили в Национальной полиции. Известно, что около 16:00 двое несовершеннолетних братьев находились в комнате своего товарища. В этот момент произошел взрыв.

"Трагедия произошла вчера вечером в местном общежитии. Один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи. Что именно стало причиной взрыва - устанавливает следствие", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы. К сожалению, сердце одного из ребят не выдержало. Двое других находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет.

По информации местных СМИ, взрыв произошел в одной из комнат дома №18 по улице Академической. Подробности инцидента в полиции будут сообщать 15 июня утром. Уточняется, что, возможно, дети пострадали при попытке разобрать взрывоопасный предмет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области два человека подорвались на неизвестном предмете и погибли. Несчастный случай произошел во время купания в море.

Напомним, что в конце мая в поселке Калиновское Бериславского района Херсонской области произошел трагический взрыв боеприпаса в частном доме. В результате этого погиб восьмилетний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая в селе Заречное Старосалтовской громады в Харьковской области 11-летний мальчик наткнулся в поле на подозрительный предмет, который, как выяснилось, был взрывоопасным. В момент, когда ребенок прикоснулся к нему, произошел мощный взрыв.

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