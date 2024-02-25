В Косово посреди трассы найдена мертвой 22-летняя украинка с Черкасщины. Фото

В частично признанном Косово на трассе Феризай – Приштина нашли мертвой гражданку Украины. Жертве с инициалами О.К. было 22 года, она родом из Черкасской области.

Местная прокуратура заявила, что уголовное расследование ведется по статье о "Дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом". Тело нашли 21 февраля около 19:30, передает KALLXO.com.

"Региональные следователи косовской полиции по согласованию с прокурором выехали на место происшествия, и медицинская бригада констатировала ее смерть. Прокуратура совместно со всеми другими соответствующими структурами работает над выяснением обстоятельств этой смерти", – говорится в сообщении.

По распоряжению прокурора тело жертвы было отправлено на вскрытие в Институт судебной медицины в Приштине.

Официальный представитель косовской полиции Байрам Красники заявил, что человека, лежащего на аварийной полосе дороги, заметили правоохранители.

Когда медики приехали на место ЧП, было уже поздно, признаков жизни у женщины не было. Инцидент, по словам Красники, расследуется как "подозрительная смерть".

По информации KALLXO.com, украинка приехала в Косово в октябре 2023 года одна, без других членов семьи, и обратилась за помощью в Департамент по делам гражданства, убежища и миграции. Причиной переезда СМИ назвали полномасштабную войну, развязанную Россией против Украины.

При себе у женщины не было мобильного телефона. Его нашли в квартире украинки в Приштине, которую она арендовала.

Журналисты заявили, что у жертвы были травмы лица и сломанная нога, предположительно, в результате удара транспортного средства.

Как писал OBOZ.UA, недавно украинские пограничники достали из Тисы тело мужчины, пытавшегося попасть в Румынию. При нем были внутренний и загранпаспорта, мобильный телефон, банковские карточки.

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