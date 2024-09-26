В Кировоградской области инструктор избил курсанта на полигоне: делом занялось ГБР

На учебном полигоне в Кировоградской области инструктор избил курсанта прикладом автомата. По данному факту работники Государственного бюро расследований возбудили уголовное производство.

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Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ГБР. В настоящее время продолжается досудебное расследование инцидента.

Отмечается, что 17 сентября 2024 года во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт. В результате спора чиновник избил военнослужащего прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был доставлен в больницу.

Уже на следующий день следователи Бюро возбудили производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ, продолжается расследование. Если вина инструктора будет доказана, ему может грозить заключение сроком от восьми до двенадцати лет.

Процессуальное руководство осуществляет Кропивницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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