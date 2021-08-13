В Кирилловке отдыхающие устроили оргию в конкурсе на самый сексуальный танец. Фото 18+

В одном из ночных клубов курортного города Кирилловка Запорожской области пара разделась и сымитировала секс. Это произошло во время конкурса на самый сексуальный танец.

Соответствующие кадры обнародовали местные Telegram-каналы, однако, когда именно случился инцидент, не уточняется. Полиция уже отреагировали (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как пишут в соцсетях, молодые люди буквально восприняли конкурс на самый сексуальный танец. Призом за него якобы была бутылка водки.

В пресс-службе ГУ НП Запорожской области отметили, что узнали об этом из публикаций в интернете, но соответствующих заявлений не поступало, передает ТСН. Тем не менее, 12 августа сведения были внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Также полицейские пообщались с владельцами ночного клуба и ведущим той вечеринки. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 296 (хулиганство). Виновным грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или ограничения свободы до пяти лет.

В самом заведении, судя по посту в Instagram, не считают, что их посетители вели себя неприлично.

"Пока нас обсуждают, мы делаем действительно незабываемый вечер. Неловко рассказать, но приятно вспомнить – так говорят гости в Галактике", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве группа подростков устроила оргию на одном из кладбищ. В результате их личности удалось установить.