В Киеве задержали банду иностранцев, обворовывавших квартиры. Фото

Оперативники полиции Киева задержали трех иностранных граждан, которые по ночам совершали квартирные кражи в Голосеевском районе столицы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщает в воскресенье, 10 октября, пресс-служба полиции Киева, злоумышленники были осведомлены об отсутствии хозяев квартир. Они проникали в жилье путем подбора ключей, откуда выносили ценное имущество и технику и сбегали на такси.

Видео дня

Оперативники киевского главка полиции задержали подозреваемых на улице Леси Украинки. У них были изъяты золотые украшения, деньги, коллекционные монеты, техника и отмычки.

Как говорится в сообщении правоохранителей, ночью злоумышленники обокрали две квартиры. В Киеве у них нет постоянного места жительства, а приехали они в столицу Украины с целью незаконного обогащения.

"Следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это уроженцы другого государства, 1990, 1993 и 1994 рождения", – рассказал и.о. начальника Голосеевского управления полиции подполковник Араик Кочкадамян.

По его словам, у правоохранителей есть основания полагать, что задержанные иностранцы причастны к совершению других краж и грабежей в Киеве. Злоумышленникам грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Павлограде два бывших сотрудника полиции ограбили вора на сумму 42 миллиона гривен. Их приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.