В Киеве волонтер Денис Кошельник в состоянии опьянения попал в ДТП и скрылся, впоследствии его задержали: все подробности, фото

В Киеве в среду, 23 июля, известный активист и блогер Денис Кошельник в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике Toyota Sequoia проехал на красный свет и влетел в другое авто. При попытке задержания он вел себя агрессивно и сумел сбежать, однак в итоге все же был задержан охраной в ТРЦ "Гулливер".

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Подробности инцидента сообщают украинские СМИ. Как выяснилось, Кошельник также оказался в розыске за уклонение от военной службы.

Детали аварии

ДТП произошло 23 июля на улице Михаила Бойчука. Кошельник, находясь за рулем внедорожника Toyota Sequoia, проехал на красный свет и столкнулся с другим авто.

Полицейские, прибыв на место аварии, обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Во время общения с правоохранителями Кошельник вел себя агрессивно: пытался ударить полицейского, после чего на него надели наручники.

Фигурант все же сумел скрыться с места ДТП, но по горячим следам был задержан охраной в ТРЦ "Гулливер".

В отношении Кошельника составлены протоколы:

– об административном задержании;

– по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества);

– по ст. 122-4 КУоАП (оставление места ДТП);

– по ч. 4 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), предусматривающей штраф до 34 тыс. грн и до трех лет лишения;

– по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Кроме того, с 10 апреля Денис Кошельник объявлен в розыск за уклонение от военной службы – после задержания его доставили в Государственное бюро расследований.

Ранее волонтер уже обвинялся в использовании фальшивых номеров, уклонении от службы по подложной болезни и дискредитации работы полиции.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проверяет другие факты, связанные с его деятельностью.

Что предшествовало

В декабре 2024 года бывшая жена Дениса Кошельника Анна Павловна обвинила его в растрате собранных на ВСУ средств. По ее словам, он проиграл донаты в игровые автоматы.

Она также заявила, что активист применял к ней физическое и моральное насилие. Экс-жена волонтера призвала его подписчиков спросить, "откуда у него в первый год войны взялся белый авто BMW".