Ударил ножом в сердце из-за украинского языка? Что известно о спортсмене, которого убили в Киеве

В Киеве был убит 26-летний Николай Балабатько, переехавший в столицу из Запорожской области. У парня, который несколько лет занимался боевым искусством джиу-джитсу, якобы возник конфликт из-за украинского языка с выходцем из Луганщины – тот достал нож и нанес смертельное ранение в сердце.

Правоохранители причину инцидента пока не подтвердили, однако подозреваемый в убийстве уже задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Николай Балабатько был убит ударом ножа в грудь в ночь с 5-го на 6-е ноября в Дарницком районе Киева на улице Григоренко. По данным правоохранителей, у 26-летнего парня возник конфликт с местным жителем.

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"На видеокамерах видно, как погибший и подозреваемый заходят в кафе, выходят оттуда, разговаривают, потом начинают толкаться. Затем один из них достает нож и ударяет второго в грудь", – прокомментировал OBOZREVATEL спикер полиции Дарницкого района Евгений Ласкин.

О смерти Николая на своей странице в Facebook сообщил его отец Олег Балабатько. В одном из комментариев под постом он написал, что причиной конфликта якобы стал украинский язык, который не понравился выходцу из Луганской области.

"Пьяному боту из луган**нии не понравилось, что он на украинском сказал, позвал поговорить на улицу", – сообщил мужчина.

Правда, знакомые Николая отметили, что не слышали раньше, как он разговаривал на украинском языке. Вот что сказал один из парней: "Его отец написал, что конфликт произошел из-за того, что он что-то сказал на украинском, а этому убийце не понравилось. Не знаю, я не слышал от него раньше украинской речи, поэтому мне трудно судить, может, что-то изменилось у него".

Сами полицейские пока что не установили причину конфликта, следствие продолжается.

После трагедии в сети появилась информация, что Николай был чемпионом страны по боевому искусству джиу-джитсу.

Тренер парня Иван Настенко подтвердил это: "Коля занимался джиу-джитсу с 2011 по 2014 год. Он был бронзовым призером чемпионата Украины по бразильскому джиу-джитсу. Но он повзрослел и решил попробовать себя в бизнесе, поэтому тренировался уже не так регулярно. Уезжал по делам на месяц, возвращался, снова тренировался".

По словам тренера, Николай был темпераментным парнем, с юношеским максимализмом и обостренным чувством справедливости. Он искал себя в жизни. Поступил в институт физкультуры, но потом бросил вуз. Занимался тренерской работой, но и она парня не очень привлекала. Хотя общение с маленькими спортсменами у него получалось. Некоторое время Николай даже работал инструктором в тренажерном зале.

В последние годы молодой человек летом уезжал в Кирилловку, где его отец владеет базой отдыха. Николай тоже пробовал заниматься там бизнесом, но на зиму возвращался в Киев и искал работу в столице.

Тренер рассказал, что последний раз виделся с Николаем еще в начале октября: "Он как раз пришел ко мне после собеседования, пробовал стать официантом. Мы с ним поговорили, он съездил со мной в магазин, помог с покупками, я как раз готовился ко дню рождения дочери. Больше мы не виделись. О его гибели мне сообщили, эта новость меня ошарашила".

Николай был единственным сыном от первого брака его отца. До 15 лет он жил с мамой в Запорожье, а затем переехал к отцу в Киев.

"Веселый, честный, справедливый, смелый, целеустремленный. Он никогда не лез сам в конфликты, я не верю. Какая-то нелепость, трагическая случайность", – говорит один из знакомых парня из Запорожья.

Николая похоронили 7 ноября в Кирилловке Запорожской области.

А подозреваемый в убийстве был задержан. Дарницкий суд Киева уже избрал ему меру пресечения – 60 дней под стражей без права внесения залога. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Виновному грозит срок до 15 лет лишения свободы.