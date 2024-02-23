В Киеве ТЦК списал более двух десятков офицеров запаса: часть уехала за границу. Расследование

Военная служба правопорядка в Киеве проверяет деятельность Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки. В этом военкомате как минимум 24 офицера запаса были сняты с военного учета. Часть из них уже не в Украине.

Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо". Издание ссылается на свои источники в ВСП, где считают, что военных в звании от младшего лейтенанта до майора сняли с учета с нарушениями.

В ВСП считают, что часть служащих военкомата виновна в правонарушении, предусмотренном частью 4 ст. 425 УК Украины – "небрежное отношение к военной службе".

Изданию удалось из указанных 24 человек идентифицировать только четырех офицеров. Это лейтенанты Олег Джуринский и Александр Шойхеденко, старший Дмитрий Тараканов и младший лейтенант Даниил Бабков. По данным "Следствие.Инфо", это финансово достаточно обеспеченные люди.

Олег Джуринский, например, владеет условной группой компаний Vidi. "О его успехе пишет Forbs, он посещает благотворительные события и планирует построить или уже открывает новые помещения компании в Одессе и Киеве", – отмечает издание.

Александр Шойхеденко тоже бизнесмен, соучредитель Next step solution и компании "Люди и КОФЕ". В прошлом возглавлял правление страховой компании VUSO.

Даниил Бабков, по информации издания, живет за рубежом, работает в S&P Global Commodity Insights (компанию называют одним из важнейших агентств, отчитывающихся о ценах на рынке нефти).

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области военнообязанный дважды избежал мобилизации после того, как пришел в ТЦК пьяным. Когда дело дошло до уголовной ответственности, суд сначала его оправдал, а затем признал виновным, однако отправить за решетку не смог.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Представители ТЦК ежедневно патрулируют для вручения повесток гражданам, чтобы проверить, находятся ли они на военном учете. В зависимости от результатов проверки, этим лицам могут выдать повестку для уточнения учетных данных в ТЦК. Детальнее о том, могут ли в Украине вручить повестку повторно расскажет OBOZ.UA.

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