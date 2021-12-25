В Киеве сообщили о минировании моста Патона: что известно

Вечером, 25 декабря, неизвестные сообщили о заминировании моста Патона в городе Киев. В связи с этим движение по мосту некоторое время было перекрыто.

Cообщение о заминировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины в 17:00. Правоохранители подчеркнули, что специалисты осмотрели не только сам мост, но и прилегающую территорию. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Около 18:40 правоохранители закончили проверку. В результате взрывные вещества не обнаружили. Движение по мосту Патона было восстановлено.

Стоит отметить, что из-за ограничения движения на прилегающих улицах было существенно затруднено движение транспорта. Так, в пробках застыл бульвар Дружбы Народов, Надднепрянское шоссе. Также остановился проспект Соборности и Русановская набережная.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря в Киеве сообщили о минировании ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12. Всех посетителей и сотрудников центра в срочном порядке попросили выйти на улицу. Однако при проверке взрывчатка не была обнаружена.