В Киеве случилось серьезное ДТП, авто выбросило за отбойник: первые кадры с места происшествия

Вечером 26 февраля на Набережно-Рыбальской дороге в Киеве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна машина вылетела за отбойник и буквально застряла между металлической перегородкой и столбом электропередачи.

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Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный, опубликовав видео очевидцев. На место прибыли сотрудники Патрульной полиции и карета скорой (чтобы посмотреть кадры с места ДТП, доскролльте страницу до конца).

Информация о состоянии водителей и пассажиров обоих автомобилей уточняется. Также полиция будет выяснять обстоятельства и причины этой крупной аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествия с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились граждане Украины. В результате аварии пять человек получили ранения.

19 февраля автобус, который вез сотрудников IT-компании с отдыха в Буковеле, перевернулся на мокрой дороге. В результате аварии погибли трое молодых людей – студентов.

Еще раньше в Белой Церкви легковушка Daewoo сбила 17-летнего парня. Несовершеннолетнего пешехода без сознания с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

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