В Киеве расстреляли маршрутку: пострадал 25-летний водитель

В пятницу, 15 октября, в Киеве группа неизвестных совершила несколько выстрелов из огнестрельного оружия в маршрутный автобус. Это привело к ранению водителя 1996 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киевской области. Злоумышленники, которые совершили атаку на автобус, скрылись с места инцидента до приезда правоохранителей.

Медики скорой помощи оказали первую помощь раненому водителю. От госпитализации молодой человек отказался.

Теперь сотрудники Нацполиции возбудили уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

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Правоохранители призывают всех, кто мог быть свидетелем происшествия и способен оказать посильную помощь в обнаружении местонахождения злоумышленников, позвонить на номер 102.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, популярный бар в центре Киева стал локацией для стрельбы. Полиция выясняет, каким образом посетители попали в строго охраняемое заведение с оружием.