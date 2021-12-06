В Киеве произошел мощный пожар на рынке, огонь уничтожил киоски. Фото и видео

Вечером в воскресенье, 5 декабря, произошел сильный пожар на рынке в Оболонском районе города Киева. В результате огонь уничтожил 8 торговых павильонов, но 22 киоска пожарникам удалось спасти.

В пресс-службе ГУ ГСЧС города Киева рассказали, что сообщение о возгорании на рынке по адресу ул. Героев Днепра, 41 поступило в 22:43. По прибытию на место было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках. К тому же огонь успел переброситься на расположенное рядом двухэтажное здание (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Спустя час работ спасатели локализовали пожар на площади 200 квадратных метров и уже после полуночи полностью ликвидировали возгорание.

Видео дня

В ГСЧС сообщили, что пострадавших и жертв в результате пожара нет. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены правоохранительными органами.

На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Очевидцы, которым удалось заснять на видео момент пожара говорят, что ранее в этом месте уже горели торговые киоски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Соломенском районе Киева произошел пожар в металлическом вагончике. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины.