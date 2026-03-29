В Киеве подростки залезли на крышу поезда: один погиб от удара током, двое – с ожогами. Фото

В воскресенье, 29 марта, в Киеве произошла трагедия. В Соломенском районе столицы трое подростков залезли на крышу поезда: один погиб от поражения током, двое с ожогами госпитализированы.

Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что тело погибшего спасатели спустили из вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая.

"Сообщение о том, что на крыше поезда находятся вероятно подростки, которые получили поражение током в Соломенском районе столицы поступило в 17:23. По прибытию спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двух, которые получили многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу", – рассказали спасатели.

