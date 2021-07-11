В Киеве перевернулась маршрутка с людьми, на место прибыло несколько 'скорых'. Видео

На Гостомельской трассе в Киеве маршрутка с пассажирами выехала на обочину и перевернулась. Предварительно водитель не справился с управлением.

Об этом сообщил Telegram-канал "ДТП в Киеве". Несмотря на то, что на место инцидента прибыло несколько карет скорой помощи, информации о жертвах и пострадавших от Нацполиции пока не поступило (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авторы публикации обратили внимание, что указанная трасса давно известна аварийной опасности, почти каждую неделю на дороге происходят крупные ДТП, включая и смертельные.

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Сейчас на месте работает бригада спасателей, которые пытаются освободить пассажиров из маршрутки с заблокированными выходами. Только тогда полиция сможет дать официальную информацию о количестве пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля, на Новоирпинской трассе в Киеве произошло ДТП, в котором две легковушки столкнулись лоб в лоб. Одна из них перевернулась на крышу, в результате чего пострадали дети.