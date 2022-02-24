В Киеве, Одессе, Харькове и других городах Украины прогремели мощные взрывы: что известно
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Утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева очнулись от звуков громких взрывов, которые раздались ориентировочно в районе Троещины. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.
За ними слышались звуки сирен аварийных служб. Отметим, что события развернулись около 05:00 – сразу после того, как глава государства-агрессора РФ объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.
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05:10 – В Киеве было слышно минимум три взрыва. Также взрывы слышны в Харькове и Одессе.
05:17 – Также взрывы слышны в Бердянске. Там расположена военная база.
05:25 – В сети появилось видео взрывов в Харькове.
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