В Киеве напали с ножом на мужчину, который заступился за женщину: медики не смогли ничем помочь

В Святошинском районе Киева случайный прохожий вмешался в драку семейной пары и попытался помочь женщине. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину, за что получил удар ножом в грудь.

Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Происшествие произошло на остановке общественного транспорта на улице Булгакова. Случайные свидетели, которые увидели тело мужчины с ножевыми ранениями, вызвали полицию.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь, прибыв по указанному адресу правоохранители провели осмотр места происшествия, установили свидетелей и очевидцев инцидента, а также проработали видео с камер наблюдения.

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Менее чем через час стражи порядка нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый киевлянин 1992 года рождения. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, а также изъяли вероятное орудие убийства – кухонный нож.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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