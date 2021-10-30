В Киеве епископ напал на женщину: детали скандала и видео

В Киеве разгорелся скандал с епископом Украинской православной церкви Адрианом, в мире Русланом Куликом – он набросился на соседку Иванну Бережную у подъезда дома. Мужчина избивал ее, дергал за одежду, после чего "зафутболил" ее телефон.

Об инциденте сообщили в сюжете "Чрезвычайных новостей" на телеканале ICTV. Отмечается, что причиной конфликта стала якобы собака женщины – российский тот-терьер, мешавший священнослужителю и его семье своим лаем (чтобы посмотреть видео, докскролльте до конца новости).

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Кулик встретил соседку на улице, где стал бить ее кулаками в живот и грудную клетку, а также оскорблять нецензурными словами. Женщина пожаловалась, что из-за страха и неожиданности не смогла как-то отреагировать и ответить обидчику. Она получила множество синяков.

Когда Бережная пыталась извлечь видео с камер видеонаблюдения, где было зафиксировано ее избиение, священник сцепился уже с ее мужем. И снова стал обижать нецензурной бранью людей.

Другие соседи в доме характеризуют Кулика как надменного и высокомерного. Опасаются его все.

Комментируя ситуацию корреспондентам передачи, мужчина пытался вытолкать их в дверь и заявил, что потерпевшая оскорбляла другую женщину. Больше объяснений от него получить не удалось.

В полиции по факту открыли уголовное производство по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. По результатам проведения судмедэкспертизы событие может быть переквалифицировано.

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