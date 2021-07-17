В Киеве арестовали двух сообщников, которые едва не отправили на кремацию мумифицированное тело пенсионера

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест двух подозреваемых в надругательстве над телом умершего с целью получения неправомерной выгоды. Адвокат и его сообщник пытались отправить мумифицированное тело пенсионера на кремацию, используя подделанное свидетельство о смерти.

Об этом сообщила прокурор Надежда Максимец в своем Facebook. Избавившись от останков пожилого мужчины, сообщники надеялись оформить на свое имя его квартиру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прокуратура продолжает собирать доказательства причастности подозреваемых в данном преступлении, а суд назначил для обоих залог в размере 680 тысяч гривен для каждого.

Осторожно, фото 18+

Уголовное производство рассматривается по ст. ст. 297 ч. 3 (надругательство над останками или телом умершего по предварительному сговору). Соучастникам грозит срок лишения свободы до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля преступники ворвались в дом пожилой пары под Киевом, связали хозяев и избив мужчину, заставили отдать деньги и драгоценности. В результате глава семьи скончался от сердечного приступа.