В Карпатах туристы обнаружили тело мужчины: все подробности. Фото и видео

Чрезвычайное происшествие зафиксировано в украинских Карпатах. В среду, 21 мая, спасатели недалеко от вершины горы Поп Иван обнаружили тело мужчины.

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Об этом сообщили в ГСЧС. Уже на следующий день, 22 мая, тело мужчины, 1991 года рождения из Львовщины, транспортировали из горной местности.

"21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины возле вершины горы Поп Иван. На место выехали спасатели и полиция - информация подтвердилась", – говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели выразили соболезнования родным погибшего и напомнили правила поведения в горах:

- Не ходите в одиночку;

- Сообщайте близким свой маршрут и загружайте приложение"Спасение в горах";

- Следите за погодой;

- Используйте надежное снаряжение;

- Прислушивайтесь к советам специалистов.

"Безопасность – превыше всего! Берегите себя и своих близких!" – резюмировали новость о печальной находке спасатели.

Напомним, что на днях, в Раховском районе Закарпатской области, в горах во время прохождения туристическим маршрутом в районе долины Драгобрат со снежного карниза сорвался житель Киева. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели пришли на помощь жителю Киева. 21-летний турист сутки блуждал на высокогорье Украинских Карпат.

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