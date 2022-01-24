Погибли 17 человек: в Камеруне вспыхнул пожар в ночном клубе

В столице Камеруна Яунде в популярном ночном клубе Liv's Yaouba произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 17 человек. Еще семь получили серьезные ранения.

Как передает AP, инцидент случился в воскресенье, 23 января, в столичном районе Бастос. Трагедия произошла в то время, когда центральноафриканская страна принимает тысячи футболистов, болельщиков и официальных лиц со всего континента для участия в футбольном турнире Кубка африканских наций.

Точная причина ЧП еще неизвестна. Сотрудники заведения сперва сказали, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. Однако в заявлении правительства, сделанном позже, говорилось, что фейерверк зажег крышу здания, а затем пламя распространилось на помещение, где хранился газ для приготовления пищи.

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В итоге в ночном клубе прогремели два взрыва, заявил официальный представитель правительства Рене Эммануэль Сади.

Эксперты все еще пытаются установить имена и национальности погибших и раненых. Жертв сначала было 16, но один из пострадавших умер в больнице. Еще семь человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Президент Камеруна Поль Бийя отреагировал на трагедию. Он призвал к спокойствию, а также заверил игроков и болельщиков в их безопасности. Позже правительство попросило людей сохранять бдительность, "чтобы избежать подобных бедствий, особенно когда в стране проводится крупномасштабное спортивное мероприятие".

Отметим, что в Кубке Африки, который стартовал 9 января, принимают участие команды из 24 стран. Это крупнейший футбольный турнир на континенте, и Камерун принимает его впервые за 50 лет.

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